Voluntari Raiffeisen Bank au lucrat la construcția unui centru comunitar în Buftea

21:10

O casa de marcat este un echipament esential in orice afacere din sfera comertului. Pe langa efectuarea mai rapida si mai precisa a tranzactiilor, aceste aparaturi ofera de asemenea si facilitati in plus, inregistrand in acelasi timp fluxul de numerar si gestionand chiar si inventarul. Multe case de marcat au caracteristici sofisticate cum ar fi ... Sursa: Financiarul.ro.