Proiect de lege înaintat de Partidul Democrat: Actele de identitate ar putea fi modificate

Varza roșie conține până la opt ori mai multă vitamina C decât varza albă, care are un conținut de vitamina C mai mare decât portocalele, iar pigmenții care-i dau culoarea roșie îi conferă un rol foarte important ca medicament, scrie realitatea.net. Varza roșie conține de câteva ori mai multe vitamine decât surata sa verde-alburie, iar […]