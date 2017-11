Peste 40 de militanți, lichidați de trupele speciale SUA în Somalia

14:00

Din ce în ce mai multe țări urmează exemplul Rusiei și al Chinei prin manipularea utilizatorilor rețelelor sociale și urmărirea opozanților pe Internet, o amenințare gravă la adresa democrației, se arată într-un raport publicat marți de organizația Freedom House, relatează AFP. The post Freedom House: 30 de guverne au folosit tehnici de manipulare pe Internet în 2017 appeared first on Independent.