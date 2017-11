O cafea îți face bine. Află de ce boli te ferește

16:00

Astrele dezvăluie 3 dintre zodiile feminine care se disting de celelalte prin faptul că sunt extrem de puternice și nu se lasă doborâte de nimic. Atitudinea lor este exact ca cea a unei regine care luptă cu orice obstacol și care întotdeauna câștigă, folosindu-se de grație și inteligență. Află care sunt cele trei native cu sânge nobil în rândurile de mai jos! Taur Atunci când vine vorba despre femeia Taur ne gândim la delicatețe, dar și mână de fier. Ea are capacitatea de a rezolva cu ușurință orice problemă și deține răspunsurile la orice întrebare. Nu se ferește să preia frâiele atunci când cei din jur nu au curaj, dar își păstrează delicatețea, exact așa cum ar face și o regină. Drumul ei către succes este unul bine definit și nu are nevoie de ajutorul nimănui pentru a ajunge acolo unde își dorește. Nu îi place să vorbească mult și fără sens, așa că preferă să își păstreze vorbele pentru momentele în care poate să exprime opinii puternice care nu pot fi ignorate. Chiar dacă nu își manifestă interesul în acest sens, posturile de conducere o așteaptă pe femeia Taur ca pe o gură de aer proaspăt. Ea este înzestrată cu o capacitate extraordinară de a dirija oamenii și de a-i pune la distanță pe cei care vor să profite. Chiar dacă are un nivel ridicat de toleranță, nu înseamnă că nu va avea grijă să îi îndepărteze din calea ei pe cei care încearcă să obțină ceea ce își doresc fără să muncească. Toate privirile sunt îndreptate către ea atunci când intră într-o încăpere, datorită eleganței care o caracterizează: o adevărată regină. Rac Nativa zodiei Rac este înzestrată cu o inimă de aur, iar acest lucru se va vedea. Frumusețea ei, atât interioară cât și exterioară, o încadrează în topul zodiilor care merită pe deplin titlul de Regină. Este o femeie puternică, dar și sensibilă, astfel că mai are și momente de slăbiciune, dar nu înseamnă că este lipsită de apărare. Inocența femeii Rac nu se regăsește la celelalte zodii, iar asta o ajută să ajungă foarte ușor la inima celorlalți. Poate fi și o femeie irezistibilă, dar și un copil adorabil, lucru care o face să fie de neuitat, potrivit divahair.ro. Are destulă putere încât să ierte chiar și cele mai crude fapte, dar nu suportă nedreptatea și încearcă să descopere la timp atunci când cineva are intenții ascunse. Odată ce îi este pierdută încrederea, nu mai există cale de întoarcere. Peste tot unde merge reușește să facă o schimbare, tocmai de aceea prezența ei este indispensabilă, mai ales pentru locul de muncă. Oamenii dragi merită tot sacrificiul din lume, așa că nu se va da în lături de la a-i ajuta fără să ceară ceva în schimb. Dacă este tratată așa cum merită, ca o regină, va oferi, cu siguranță, o împărăție! Capricorn Atunci când vine vorba despre mutat munții din loc, femeia Capricorn se află în prim plan. Există foarte puține persoane în care are încredere, dar cine îi intră pe sub piele se poate considera o persoană extrem de norocoasă. Viața ei personală nu este un subiect la ordinea zilei și nici nu îi place să se afișeze din acest punct de vedere. Uneori se întâmplă să mai greșească, dar acceptă foarte greu acest lucru. Totuși, atunci când își dă seama de eroarea pe care a comis-o, are grijă să îndrepte lucrurile și să le rezolve. Bărbații sunt înnebuniți după liniștea și răbdarea pe care le oferă, mai ales că, în unele momente, pare că strigă după dragoste și ocrotire. Copiii pe care o să ai aibă vor fi învățați de mici cu aceeași iubire față de oameni. Dacă sunt tratate așa cum merită, cele trei femei din zodiac vor face tot ce le va sta în putință pentru a oferi dragoste și pentru a da dovadă de o personalitate puternică, dar delicată, exact ca o regină.