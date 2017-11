Extremist sârb, participant la conflictul din estul Ucrainei, declarat indezirabil în România

13:30

Un consilier al oraşului Codru va compărea pe banca acuzaţilor pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari. Acesta ar fi încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare a unor gherete la o piaţă din capitală, fapt pentru care a primit peste un milion de lei. Procuratura municipiului Chişinău a finalizat urmărirea penală şi a expediat cauza penală în privinţa acestuia pentru examinare în judecată.