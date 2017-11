(FOTO) Lux inestimabil: Cum arată dormitoarele private cu paturi din noile avioane

13:10

Vicepreşedintele liberal Valeriu Munteanu se artă convins că referendumul de duminică privind revocarea din funcţie a primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă, va eşua. Asta în condiţiile în care, „în istoria recentă a Republicii Moldova, toate referendumurile de revocare a primarilor au fost declarate nevalabile”, susţine el, făcând trimitere la mai multe exemple în acest sens. Astfel, liberalul se arată convins că „acest moft al binomului PD-PSRM” va reprezenta „o primă înfrângere notabilă pentru guvernarea actuală”, iar Primăria Chişinău va fi din nou „piatra mică de care se va poticni carul mare”. The post Valeriu Munteanu, convins că referendumul de duminică va eşua. „Va fi piatra mică de care se va poticni carul mare” appeared first on Independent.