Termenul de valabilitate al pașapoartelor moldovenești ar putea fi extins

„De azi înainte îmi voi dedica toată viaţa îngrijirii soţiei mele. Am renunţat la cariera mea de actor”, a anunţat actorul la CBS News, potrivit News.„Este ca şi cum tot corpul meu ar fi luat foc, ar trece prin acid. Am simţit întâi arsura izolat, apoi s-a extins”, a povestit ea. „Am rămas în pat timp de cinci luni cu intravenoase, cu o asistentă medicală alături 24 de ore din 24. Chuck dormea alături de mine pe canapea, nu a plecat nicio clipă. M-am rugat să supravieţuiesc şi să pot să-mi cresc copiii. Am suferit serioase probleme la creier: nu mai puteam să gândesc, nu reuşeam să mai articulez cuvinte, memoria mă lăsa, aveam muşchii slăbiţi”, a spus femeia.Motivul ar fi fost o otrăvire cu gadoliniu, o substanţă chimică prezentă în aliaje precum oţelul. Produsul i-a fost administrat lui Genei O'Kelley înaintea unui RMN în 2013.