Voce din diasporă: Val Butnaru este un exemplu clasic de killer mediatic

12:45

Șase persoane au murit, printre care doi copii, și trei au fost rănite în prăbușirea parțială a unei clădiri cu nouă etaje joi la Ijevsk, la 1.000 km est de Moscova. "Sunt trei răniți și șase morți", a declarat Ministerul Sănătății din regiunea Udmurtia a cărei capitală este Ijevsk. Unul dintre răniți este încă spitalizat, potrivit aceleiași surse. Cel de-al șaselea cadavru a fost descoperit vineri dimineață devreme. Este vorba despre o femeie care a fost găsită în subsolul clădirii. Amintim că explozia s-a produs ieri, la ora locală 16:41. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, deflagrația a avut loc la un etaj inferior al blocului. Explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaze. Comisia de anchetă rusă a anunțat deschiderea unei investigații. The post Bilanțul victimelor după prăbușirea unui bloc din Ijevsk a crescut la șase (FOTO/VIDEO) appeared first on Moldova 24.