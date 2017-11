Recomandări #diez. O listă de evenimente la care poți merge în acest mijloc de săptămână

15:45

Vinul Moldovei își continuă expansiunea pe piața vinicolă asiatică. Prin urmare, 23 de vinificatori moldoveni participă la Interwine 2017, care are loc în aceste zile în orașul chinez Guangzhou. În premieră pentru Republica Moldova, vinificatorii autohtoni au fost prezenți la eveniment cu un stand comun, sub brandul național vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Expoziția a culminat cu o recepție organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului, intitulată „Moldova Wine Party”, unde vinificatorii autohtoni au avut ocazia să prezinte vinurile noastre mai multor somelieri, distribuitori și importatori de vinuri, dar și jurnaliști specializați. Articolul (foto galerie) Vinul moldovenesc a ajuns in China. Cum s-a prezentat în fața sutelor de oaspeți chinezi apare prima dată în #diez.