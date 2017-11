Turcia, a 2-a înfrângere amicală consecutivă

17:20

Marea Britanie ar trebui să plătească cel puţin 60 de miliarde de euro la ieşirea din Uniunea Europeană pentru a-şi onora angajamentele financiare. Estimarea îi aparține preşedintelui Parlamentului European Antonio Tajani, relatează The Associated Press, preluat de News.ro. „Factura” divorţului este cel mai mare obstacol de până acum în negocierile pe tema retrageriii Regatului Unit din Uniune, prevăzută în martie 2019. Bruxellesul cere Regatului Unit să îşi respecte promisiunea de a-şi plăti an...