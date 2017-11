Rusia, pusă la ZID de Spania şi Marea Britanie!

15:30

Primul satelit din noul sistem de spionaj radioelectronic Repei va fi lansat in cursul anului viitor. Aparatul, unic in felul sau, dupa cum scrie cotidianul Izvestia, are capacitatea de a depista statiile radar, emitatoarele radio, lansarea de rachete si radiatiile emise de alte tehnici de lupta, scrie incomemagazine.ro. Cu alte cuvinte, aparatura de la bordul […]