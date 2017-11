Romina Spînu, despre NOUA PIESĂ: „Ne-am străduit să găsim cheița la inima trecătorului de rând” VIDEO//

15:10

Modelul Magda Popuşoi nu a avut şi nici nu are blănuri, optează mai mult pe paltoane, căci nu preferă să fie ca toţi, informează SHOK.md. „Nu am blănuri şi nici nu am avut „Niciodată să nu spui niciodată”, nu pot să zic ce va fi în viitor, dar la moment nu am dorinţa de a […]