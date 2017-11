Un bărbat din Dravicea a adormit pe carosabil și a fost călcat de un camion

12:10

Democrații au vorbit despre șoferii care își parchează mașinile neregulamentar pe strazile Chișinăului Democratii au discutat la partid despre soferii care isi parcheaza masinile neregulamentar pe strazile din capitala, astfel, urmeaza ca subiectul sa fie discutat si in cadrul Guvernului, iar mai tarziu reprezentantii executivului sa vina cu o solutie in acest sens. Despre acest lucru a anuntat astazi Vitalie Gamurari, purtatorul de cuvant al PD, in cadrul unui briefing de presa. "Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: «S-a discutat despre mai multe probleme in municipiul Chisinau. S-a discutat despre soferii care parcheaza neregulamentar in contextul in care autoritatile trebuie sa ridice placutele soferilor. Sunt nemultumiri care vin din partea soferilor, dar si din parte locuitorilor capitalei. Pe de o parte, ei inteleg ca ministerul de Interne trebuie sa-si faca treaca, pe de alta parte ei vad problemele cu care se confrunta municipiul Chisinau in privinta parcarilor.Pe langa faptul ca isi achita amenda, mai e si pierdere de timp. Astfel, in urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia ca unele probleme tin si de revizuirea legislatiei in vigoare, de aceea s-a ajuns la concluzia ca problema trebuie sa fie discutata in cadrul Guvernului, dupa care se va veni cu o solutie definitiva.» Anterior, liderul PD Vlad Plahotniuc a anuntat ca soferii nu vor mai fi trasi pe dreapta, fara motiv, de catre agentii de patrulare, decat daca au incalcat regulile de circulatie.