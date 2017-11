(foto) Încă o tragedie la Peresecina. Bărbatul de 45 de ani a murit la scurt timp de la producerea impactului

09:30

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, marti dimineata, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri, anunta news.ro. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut […] Articolul Cutremur cu magnitudinea 3,2 în această dimineață apare prima dată în IMPACT TV.