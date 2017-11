Candu a prezentat oportunitățile de dezvoltare pentru mediul de afaceri

08:00

Președintele spune că va participa la niște întâlniri importante pentru Moldova, informează Unimedia.„În drumul de întoarcere, de la Erevan la Chișinău, am hotărât să fac o escală la Moscova pentru câteva întrevederi și pentru a participa la evenimente pe care le consider importante pentru Moldova.Prima întrevedere am avut-o cu copreședintele mișcării „Delovaia Rossia”, bine-cunoscutul antreprenor, Andrei Nazarov. În cadrul dialogului, am discutat modul în care sunt realizate înțelegerile privind investițiile mediului de afaceri din Rusia în economia Moldovei, înțelegeri la care s-a ajuns în timpul vizitei delegației „Delovaia Rossia” în țara noastră, în vara acestui an.Am convenit să organizăm un business-forum al oamenilor de afaceri din Republica Moldova și Federația Rusa în luna mai anul următor la Chișinău.Moldova simte o necesitate acută de investiții - și din Vest, și din Est.