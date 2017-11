Președintele Dodon a avut o întrevedere cu Guvernatorul Moscovei, Andrei Vorobiov

09:10

"În drumul de întoarcere, de la Erevan la Chișinău, am hotărît să fac o escală la Moscova pentru cîteva întrevederi și pentru a participa la evenimente pe care le consider importante pentru Moldova", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.Prima întîlnire, șeful statului a avut-o cu copreședintele mișcării „Delovaia Rossia", Andrei Nazarov."Am convenit sa organizam un business-forum al oamenilor de afaceri din Republica Moldova si Federatia Rusa in luna mai anul urmator la Chisinau", a menționat Dodon.Președintele Dodon a subliniat faptul că Republica Moldova are nevoie de investiții atît din Vest cît și din Est."Moldova simte o necesitate acută de investiţii — și din Vest, şi din Est. Este important ca atît investiţiile în economia moldovenească cît şi activitatea businessului străin în ţara noastră să se desfășoare liber, fără să fie stînjenite de factorul politic", a conchis el.