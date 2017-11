CURSUL VALUTAR. Leul continuă să se deprecieze față de principalele monede de referință

16:00

Berbec Poti fi foarte incapatanat, iti place foarte mult sa fii in centrul atentiei si ai face orice pentru asta. Daca cineva te-a suparat poti fi extrem de furios si razbunator. Taur Faci foarte des judecati de valoare. Esti de moda veche si nu accepti cu usurinta schimbarile. Esti foarte incapatanat si gelos. Gemeni Iti place sa vorbesti, dar tu vorbesti prea mult. Cel mai important hobby al tau este barfa. Rac Ai schimbari de dispozitie dese si bruste. Te concentrezi prea mult pe trecut, potrivit sfatulparintilor.ro. Leu Iti place sa faci pe seful, esti vanitos si ai schimbari dese de dispozitie. Fecioara Ai tendinte spre ipohondrie, esti foarte critic si tipicar. Daca ai o confruntare cu cineva, nu renunti la contraargumente si despici firul in patru si in alte patru, in cate este nevoie. Balanta Nu iti gasesti prea des echilibrul, esti in mare impas cand trebuie sa faci o alegere. Ti-e greu sa iei o decizie. Scorpion Inamicii tai ar trebui sa se fereasca din calea ta. Poti deveni agresiv, obsesiv si razbunator. Sagetator Esti rebel si aventuros. Ai perioade dese in care esti instabil. Capricorn Poti deveni foarte egoist, rece, cateodata timid, insa poti fi si extrem de sensibil si vulnerabil. Cine te supara, sa se fereasca, esti foarte razbunator. Varsator Ai multe idei, dar ti-e greu sa le pui in practica pentru ca esti prea visator. Esti rebel si nu-ti plac ingradirile de niciun fel. Pesti Esti invidios si razbunator. Iti sare tandara imediat si esti mai mereu pus pe cearta.