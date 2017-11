Poliția italiană a confiscat 28 milioane de euro în bancnote false de foarte bună calitate

08:20

Primăria municipiului Chişinău informează că pe parcursul zilei de sâmbătă, 11 noiembrie, între orele 7.00 – 15.00, în oraş se vor desfăşura lucrări de curăţare sanitară a arborilor, după cum urmează. – str. 31 august 1989, în perimetrul străzilor Al. Puşkin – Vlaicu Pârcălab; – str. Veronica Micle, în perimetrul străzilor Al. Puşkin – Vlaicu […]