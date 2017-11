Lionel Messi NU VA JUCA în amicalul cu Nigeria

10:30

Iata care sunt cele 3 zodii favorizate de astre, carora le va merge perfect in 2018: Fecioara N-ai fost prea fericita in ultimii ani, dar situatia se schimba radical in 2018. Viata ta se lumineaza, totul devine mai animat si te bucuri ca un copil de orice lucru marunt ti se intampla. Simti cum dintr-odata lucrurile se linistesc si totul se intoarce in favoarea ta. Te indragostesti sau redescoperi ceea ce inseamna sa iubesti si sa fii iubita. Sunt chiar sanse mari sa te casatoresti in anul care vine. Pui pe picioare o afacere pe care ai ticluit-o multa vreme si vei gasi chiar un sponsor care sa te sprijine financiar o vreme. Sagetator Visurile tale se implinesc in 2018 si te vei bucura de un trai lipsit de griji. Niciodata nu ai fost mai linistita decat ti se ofera sansa sa fii acum. Ai libertatea sa faci tot ceea ce iti place, te implici intr-un proiect la care ai tot visat si pe care abia acum poti sa ii dai drumul. Practic, reusesti sa transformi un hobby intr-o afacere de succes. Un lucru important de care vei avea parte va fi schimbarea locuintei. Cel mai probabil iti cumperi o casa noua, astfel incat vei deveni si mai independenta decat ai fost pana acum. Pesti 2018 va incepe in forta pentru tine, iar situatia se prefigureaza de-a dreptul fericita. Tot ceea ce intreprinzi in acest an va fi un succes, iar tu te vei simti fantastic de la inceput pana la sfarsit. Iti schimbi jobul si poate chiar profesia, ceea ce te va face sa traiesti totul ca pe o aventura palpitanta. Vei reusi sa faci bani din orice, iar faptul ca ai o situatie financiara buna iti vei permite sa calatoresti mult, sa iti largesti orizonturile culturale. Vei cunoaste oameni noi care vor avea o influenta benefica asupra ta, potrivit ele.ro.