(VIDEO) CM 2018: Italia rămâne acasă pentru prima dată în 60 de ani

14:20

Cutiile negre ale aeronavei AN 24-100, preluate în urma accidentului aeronautic din 14 octombrie 2017, vor fi expediate de către autoritățile din Coasta de Fildeș săptămâna aceasta la Kiev pentru descifrare. Decizia a fost luată în urma vizitei la fața locului a grupului de experți din cadrul Autorității Aeronautice Civile al Republicii Moldova, desemnați pentru a participa la investigarea cauzelor producerii accidentului. The post Detalii noi despre avionul cu moldoveni prăbușit în Coasta de Fildeș: Cutiile negre vor fi duse la Kiev pentru descifrare appeared first on Independent.