Alexandru Tinică mai pierde un duel cu Impuls Tv

Centrul de Sănătate Baimaclia deservește 12 localități din vecinătate și are în gestiune 2 ambulanțe (12 august, 2017, editare poză: Igor Rotari) Constantin Țațu este trecut demult de vârsta de pensionare. Trăiește în satul Chioselia, raionul Cantemir, iar de mai bine de un an face naveta la spitalele din Chișinău când are probleme de sănătate. Constantin […] MEDICINA LA SATE: FĂRĂ MEDICI DE FAMILIE ȘI CU DIAGNOZE STABILITE LA TELEFON