A fost eliberat după 30 de ani de închisoare. Primul lucru pe care l-a făcut a șocat o lume întreagă

Președintele Igor Dodon, care a fost ales în funcție acum un an, recunoaște faptul că „nu toate obiectivele pe care mi le-am propus spre realizare au fost duse la bun sfârșit”. Într-un bilanț al primului an de mandat, Dodon susține că a pus „temelia unor proiecte politice și sociale care își vor găsi împlinirea în următoarea perioadă”. „Promit că ceea ce am încep...