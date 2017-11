Imagini de la perchezițiile în urma cărora cinci contrabandiști cu steroizi și un vameș au fost reținuți (foto,video)

18:00

Moldova este lider printre tarile post-sovietice in ceea ce priveste migratia persoanelor apte de munca. Asta se arata intr-un studiu realizat de directorul Centrului pentru Cercetari Economice Regionale din Rusia. Potrivit autorului, nivelul de emigrare este mult mai mare decat cel de imigrare si are o rata de 9,5 la 1000 de persoane. Cel de-al doilea loc in clasament a fost impartit de Letonia si Lituania, iar in top trei este si Armenia. Autorul mai sustine ca moldovenii migreaza in special in Federatia Rusa. Sursă: protv.md