Treizeci de ofiţeri CNA şi procurori anticorupţie învaţă de la FBI tactici de luptă contra corupţiei

20:30

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a avut o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale în Moldova. A fost discutată colaborarea în proiectele din sectorul justiției, ce vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri. Oaspeții au comunicat intenția de a acorda suport tehnic pentru implementarea de către autoritățile statului nostru a două proiecte distincte. Obiectivele acestora […] The post Banca Mondială intenționează să acorde suport tehnic pentru două proiecte în domeniul justiției appeared first on Moldova.org.