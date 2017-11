Catastrofa aeriană din Coasta de Fildeș // Cutiile negre ale aeronavei vor fi expediate la Kiev pentru descifrare

13:30

Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu cei de la Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, Oficiul Principal al Procuraturii municipiului Chișinău, Inspectoratele de Poliție din teritoriu și oficiile Procuraturilor la care se atribuie conform competenței, au desfășurat 183 de percheziții în 27 de raioane ale republicii. Perchezițiile au vizat persoanele implicate în trafic de droguri în cantități deosebit de mari pe întreg teritoriul țării. În cadrul operațiunii au fost reținute 25 de persoane, dintre care trei sunt femei, cu vârsta cuprinsă între 19 și 47 de ani. Persoanele reținute aveau rolul de organizatori și intermediari la comercializarea drogurilor. Totodată, polițiștii au ridicat peste 35 kg de droguri de diferite tipuri: peste 4 kg de droguri sintetice (PVP), peste 10 kilograme de marijuana, 10 litri de opium acetilat sau produse derivate, 3 litri de precursori, 650 de pastile Ecstasy, 6 kilograme de plante de mac, peste 2 kilograme de produse etnobotanice, mai multe doze cu conținut al substanțelor psihotrope, heroină, o seră cu plante de cânepă, plante uscate de cânepă pregătite pentru prelucrare. Valoarea totală a drogurilor sechestrate se estimează la 15 000 000 lei. De asemenea, în cadrul perchezițiilor, forțele de ordine au depistat și ridicat 4 arme de foc (pistoale) și peste 250 de cartușe de luptă, cartușe oarbe, o grenadă, stații radio, echipament de camuflare și deghizare. Dacă suspecții vor fi găsiți vinovați ei riscă închisoare de la 7 la 15 ani.