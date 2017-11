Finalul de pe scena Startup Weekend Moldova ediția a IX-a: unsprezece idei, unsprezece pitch-uri și 3 câștigători

10:00

Asociația Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca lansează cea de-a doua ediție a proiectului Forumul ONG-urilor „ONG Network”, care se va desfășura în acest an la Cluj, în perioada 15-19 noiembrie 2017 și va întruni peste 80 de participanți din organizații non guvernamentale din România și din Republica Moldova. Tematica din acest an a Forumului este „Accesarea fondurilor publice de finanțare și a sponsorizărilor pentru ONG-uri”. Articolul Reprezentanți ai ONG-urilor din România și din Republica Moldova se reunesc la Cluj-Napoca. Care este motivul apare prima dată în #diez.