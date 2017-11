ȘASE cazuri de pestă porcină în R. Moldova

12:45

40 de parlamentari ai Partidului Conservator au convenit semnarea unei scrisori de neîncredere pentru premierul britanic Theresa May, potrivit unor surse citate de publicaţia The Sunday Times, relatează site-ul agenţiei Reuters, transmite mediafax.ro. 48 este numărul necesar de semnături pentru declanşarea unei contestaţii privind conducerea partidului, mecanismul prin care There...