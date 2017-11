Horoscop cu Cristina Oxentii, 13.11.2017, prima parte

12:15

Judocanul moldovean, Dorin Goţonoagă, a cucerit medalia de aur la Campionatul European din Muntenegru, rezervat sportivilor sub 23 de ani. În finala categoriei de până la 81 de kilograme el l-a învins pe croatul Dominik Druzeta."Să fiu sincer am simțit că aș putea deveni campion pentru că m-am an...