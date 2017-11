Traian Băsescu la Cahul: În mod egal, şi România, şi Republica Moldova au nevoie de Unire

13:01

Fracţiunea PCRM a anunţat astăzi că depune o moțiune simplă împotriva judecătorilor Curții Constituționale. Moțiunea a fost semnată de deputaţii comunişti şi cei socialiști. Pe de altă parte, președintele Parlamentului a declarat că prima dată aude despre așa ceva, numind inițiativa drept „o stupiditate juridică”. „Noi cu vehemență am condamnat mai multe hotărâri și acțiuni […] The post PSRM şi PCRM au semnat moțiunea simplă împotriva judecătorilor Curții Constituționale appeared first on Moldova.org.