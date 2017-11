Maia Sandu, la un an de la alegerile prezidențiale: „Cu un an în urmă, am mers să votăm, pentru că ne doream o schimbare adevărată a stării de lucruri din Moldova”

Acum un an, Maia Sandu candida pentru funcția de președinte, fiind principalul oponent al lui Igor Dodon."Cu un an în urmă, am mers să votăm, pentru că ne doream o schimbare adevărată a stării de lucruri din Moldova, o schimbare a clasei de politicieni de care ne este rușine și care nu poate reprezenta un model pentru copiii noștri", scrie Maia Sandu pe facebook.

