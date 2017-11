Dorin Chirtoacă a publicat un video cu realizările sale, înainte de referendum

11:20

Europa, acoperită de un nor radioactiv colosal În atmosfera unui șir de state europene a fost depistat izotopul de ruteniu-106. Este vorba de Austria, Germania, Italia și Franța. Însă cercetătorii habar nu au de unde a apărut acesta și ce a provocat formarea lui, informează EuroNews. Specialiștii francezi presupun că acest element radioactiv ar fi putut ajunge în atmosferă din cauza unei scurgeri la o unitate de prelucrare a deșeurilor radioactive din Rusia sau din Kazahstan. Cercetătorii europeni exclud posibilitatea unui incident la vre-o stație atomoelectrică. Or, dacă la una dintre aceste stații ar fi avut loc un accident atunci nivelul radiației în atmosferă ar fi fost mult mai mare. Autoritățile ruse și cele kazahe au fost sesizate de cercetătorii europeni în legătură cu izotopul de ruteniu-106. Acestea au menționat că nu au înregistrat scurgeri de radiație la nici un obiectiv nuclear. Specialiștii au precizat că în acest nor se conține o cantitate de radiație care nu prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor. Sursă: sputnik.md Record Europa, acoperită de un nor radioactiv colosal apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.