Istoria unui conac din raionul Sângerei. Perlă arhitecturală s-a transformat într-o ruină

18:00

Feeria sărbătorilor de iarnă a cuprins metropola americană New York. Autorităţile locale au instalat bradul de Crăciun. Coniferul are 23 de metri înălţime, cântăreşte aproape 13 tone şi are aproximativ 80 de ani. Bradul a fost adus din statul american Pennsylvania. El va fi decorat cu peste 50 de mii de luminițe, iar steaua din […] Post-ul Bradul de Crăciun, instalat la New York apare prima dată în CANAL 2.