Peste 200 de morți în urma cutremurului produs la granița dintre Iran şi Irak (FOTO/VIDEO)

Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost rănite după ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prăbușit într-un defileu în Pakistan, au anunțat joi poliția și serviciile de salvare. Accidentul a avut loc miercuri seara în districtul Chakwal, în apropiere de capitala țării, Islamabad, a afirmat șeful poliției locale Mohamed Afzal. În opina sa, la originea tragediei s-ar afla smogul dens care a redus vizibilitatea pe șoselele din Pakistan, citează Protv.ro. Un oficial al serviciilor de salvare, Khurram Manzoor, a precizat că răniții au fost internați în spitalele din apropierea orașului Rawalpindi. Potrivit statisticilor guvernamentale, șoselele proaste, vehiculele întreținute necorespunzător și reglementările sub standarde privind siguranța traficului sunt la originea a peste 5.000 de morți în Pakistan în fiecare an.