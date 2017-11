Silvia Radu, indignata de faptul ca unii subalterni nu-si indeplinesc sarcinile: Fie lucram mai serios, fie plecati acasa!

13:30

Dezvăluiri șocante: Un miliardar vorbește despre scopul ocult al Facebook La un eveniment organizat de Axios, miliardarul Sean Parker de 38 de ani, cofondator al serviciului online Napster și un investitor al companiei Facebook, a mărturisit că a devenit „un contestatar conștiincios» al canalelor de social media, în ciuda faptului că a făcut cea mai mare parte a averii sale de 2,6 miliarde de dolari datorită Facebook, scrie rt.com. ​Sean Parker, în al cărui rol a jucat Justin Timberlake în filmul „Reţeaua socială» din 2010, a spus că, atunci când a contribuit la dezvoltarea companiei, știa că oamenii vor fi captivaţi de reţeaua de socializare. "„Veneau oamenii la mine și îmi spuneau «Nu am cont pe social media». Iar eu le spuneam «OK. Știi ce? îţi vei face.» Ei îmi răspundeau: «Nu, nu, nu. Prefer interacțiunile din viața reală. Prefer momentul prezent. Prefer prezența. Prefer intimitatea.» Apoi eu le spuneam: «Ei bine, ești un om care contestă conştient [reţeaua], nu trebuie să participi, dar, știi ce? Te vom atrage [în reţea] în cele din urmă», a povestit Parker. Facebook „exploatează o vulnerabilitate existentă în psihologia umană», oferindu-le utilizatorilor „o mică doză de dopamină din când în când» sub forma „like»-urilor, a comentariilor și distribuirilor. Potrivit unor cercetători, excesul de dopamină ar putea contribui la dezvoltare schizofreniei. Fondatorii ştiau că, dacă un utilizator postează un conținut care place, acest lucru îi va „determina să contribuie cu o cantitate şi mai mare de conținut, ceea ce le va aduce şi mai multe «like»-uri și comentarii». Parker a explicat că Facebook folosește opţiunile de „like», comentarii și distribuire pentru crearea unei „spirale a validării sociale», care îi va face pe utilizatori dependenți de platforma online. " „Inventatorii, creatorii — printre care eu, Mark [Zuckerberg], Kevin Systrom pe Instagram, toți acești oameni — erau foarte conştienţi de acest lucru. Şi, cu toate astea, am construit [reţeaua]», a dezvăluit Parker. Acum cinci luni, Mark Zuckerberg, președintele și CEO-ul Facebook, a anunțat că reţeaua are 2 miliarde de utilizatori activi lunar, devenind rețeaua de socializare numărul unu din lume. Parker a mai declarat că acum este îngrijorat de „consecințele neintenționate» pe care le-ar putea avea gigantul social media asupra utilizatorilor, în special asupra copiilor. Parker s-a referit la studii care arată că, în ultimii ani, s-a constatat o „creștere într-un grad uriaş a anxietății» în rândul tinerilor care utilizează Facebook şi a mai spus că reţeaua „interferează cu productivitatea într-un mod ciudat» și „schimbă literalmente relația [oamenilor] cu societatea». "„Doar Dumnezeu știe ce efecte are [Facebook] asupra creierului copiilor noștri», a mai spus Parker. În 2011, Zuckerberg a declarat pentru Forbes că Parker a avut „un rol esențial în transformarea Facebook dintr-un proiect de colegiu într-o companie reală». Parker şi-a încheiat cuvântarea spunând în glumă că Zuckerberg va ajunge probabil să-i blocheze pagina de Facebook în urma comentariilor sale. Former Facebook president Sean Parker hits the company for its effect on society: "God only knows what it's doing to our children's brains" pic.twitter.com/8GI0DykJGB — Axios (@axios)