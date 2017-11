CURSUL VALUTAR. Leul cedează în continuare teren în fața principalelor monede de referință

10:30

Politologul Boris Șapovalov este de părere că eliberarea primarului este o combinație foarte vicleană. „De ce s-a făcut acest lucru? Totul este foarte simplu – s-a făcut pentru eșuarea acestui referendum pe care l-a inițiat PSRM, pentru ca alegătorii să nu iasă la referendum și pentru ca electoratul să fie încurcat și să nu știe ce are de făcut”, spune politologul. În opinia lui, Dorin Chirtoacă a fost eliberat ca să poată participa în calitate de invitat la emisiuni și să poată face agitație în municipiu. Juristul Pavel Midrigan crede că Dorin Chirtoacă nu s-a bucurat că a fost eliberat de sub arest la domiciliu anume în acest moment, cu o săptămână și ceva înainte de referendum. Potrivit juristului, faptul că s-a pomenit la libertate pentru Dorin Chirtoacă este un minus pentru că adversarii lui, în primul rând Partidul Socialiștilor, se vor înverșuna încă mai mult. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că situația care s-a creat în municipiul Chișinău este convenabilă Partidului Democrat pentru că, din punct de vedere oficial, Dorin Chirtoacă nu a plecat, dar de facto – nu mai este la conducerea primăriei. „Acum Dorin Chirtoacă seamănă cu o fiară rănită și cred că se va apăra. Probabil, săptămâna viitoare vom afla cum va face acest lucru și dacă mai are forțe pentru aceasta”, spune Ion Tăbârță. Primarul suspendat Dorin Chirtoacă a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Decizia a fost luată vineri, 10 noiembrie, de către Judecătoria municipiului Chișinău. Dorin Chirtoacă nu are dreptul să părăsească localitatea și trebuie să anunțe despre orice schimbare de domiciliu. Nu are voie să meargă la locul de muncă sau în locurile unde se află persoanele vizate în dosar. La fel, trebuie să se prezinte la instanță ori de câte ori este citat.