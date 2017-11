(VIDEO) Cutremur de 7,2 pe scara Richter, la graniţa dintre Iran și Irak

10:50

Proteste de amploare faţă de modificare a Codului Fiscal, precum şi faţă de proiectele de modificare a legilor justiţiei ar putea avea loc azi seara în Bucureşti şi în mai multe oraşe din România. The post Proteste de amploare anunţate azi în România. Zeci de mii de români din diaspora vor ieşi şi ei în stradă appeared first on Independent.