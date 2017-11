Tragedie matinală la Rîșcani: O femeie și-a găsit moartea într-un copac

11:50

Parlamentul European a suspendat, la începutul lunii octombrie curent, ajutorul de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, iar banii nu vor fi oferiţi până când autoritățile nu pornesc cu adevărat niște pași care să fie credibili pe reforma justiției, spune europarlamentarul Monica Macovei. Întrebată într-un interviu pentru Europa Liberă dacă Republica Moldova trebuie să ajungă acele 100 de milioane de euro, asistența din partea UE, acesta a declarat că autoritățile de la Chişinău trebuie să se preocupe serios de reforma justiției. „Până când nu pornesc cu adevărat niște pași care să fie credibili pe reforma justiției, adică, și acum nu mă refer la legi, mă refer la oameni – să nu-ți pui prieteni, să nu pui oameni cu suspiciuni în spate, să nu pui oameni care au acționat împotriva populației în anumite momente istorice ș.a.m.d., să nu pui corupți, să nu pui oameni cu averi mari, pentru că nu le poți face în sala de judecător, să fim serioși, sau de procuror. Eu numai așa le-aș da, pentru că altfel – unde se duc, în ce se duc? Altfel se umplu iar de bani și stau și râd de noi: „Uite-i și pe proștii ăștia, bine că ne-au mai dat niște bani…” Deja au suspendat partea pe justiție. Și acum eu vă spun, mi se pare foarte corect, vreau să văd că procurorul general este independent, vreau să văd că lucrează Agenția Națională de Integritate, vreau să văd câteva anchete și câteva soluții definitive. Dar nu vorbesc de nea Ion, vorbesc de politicieni și de oligarhi. Și atunci, vin cu banii. Deci, asta este. Și noi am intrat în Uniunea Europeană după ce au văzut dosare concrete. Adică, nu mai merge pe vorbe, pe oameni. Dar de ce-i cutare acolo procuror-șef, dar de ce acela e procuror general, dar de ce acela e procuror anticorupție sau de ce la agenția aia îi pus cutare? Deci, întrebări foarte concrete am avut de la Comisie. Și când am pus oameni OK, pur și simplu, i-au verificat și ei. Adică, n-a fost suficient să le spunem noi că sunt OK”, a declarat Macovei. În contextul Summitului Parteneriatului Estic, aceasta a recomandat ca „să se spună toate aceste lucruri în față, pentru că, dacă continuăm să spunem că o să aibă un viitor, indiferent de ce fac, sau că hai să fim mai blânzi și toleranți și hai să-i luăm, atunci oamenii au și încredere mai mare în Uniunea Europeană”. ,,Trebuie să spui lucrurile în față, pentru că asta o faci nu pentru politicieni, că ei le știu; ei știu că mint, ei știu că fură, ci o faci pentru oameni. Atunci oamenii au și încredere mai mare în Uniunea Europeană – „Uite, mă, oamenii știu ce se întâmplă în țara noastră” – și le pun condiții. „Poate că așa o să meargă, așa ne schimbă și nouă viața, așa o să avem și noi blidele pline”. Eu pentru oameni aș face asta. Sinceritatea acestor instituții care vor să ajute Republica Moldova și s-o ia pe drumul european, pentru că am mai spus și astăzi: „Democrația până la acest moment este starea de dezvoltare sau de existență a unei societăți, care asigură cel mai mult libertatea individuală, fericirea omului și bunăstarea omului”. Poate peste niște mulți ani va fi alta, deocamdată, este asta”, a mai spus Monica Macovei.