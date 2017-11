Preşedintele CNSM: Modificările Codului Muncii vor cauza litigii ce vor ajunge în judecată

21:00

Actorul George Takei, primul interpret al personajului Hikaru Sulu din franciza ”Star Trek”, a fost acuzat de Scott R. Brunton, un fost model, că l-a agresat sexual în 1981, informează The Hollywood Reporter, citat de News.ro. Vedeta din "Star Trek" neagă acuzaţia lui Scott R. Brunton, care spune că a fost pipăit în apartamentul din Los Angeles al actorului. The post George Takei, celebrul Hikaru Sulu din „Star Trek”, acuzat de agresiune sexuală appeared first on Independent.