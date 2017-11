Incendiu la Florești // 80 de oameni au fost evacuați în toiul nopții, iar 7 s-au intoxicat cu fum

22:45

Primăria municipiului Chișinău a procurat un nou utilaj destinat pentru mărunțirea masei lemnoase acumulată în urma calamităților naturale produse în capitală în data de 20-21 aprilie curent. Utilajul este pe platformă mobilă și are o capacitate de prelucrare de circa 50-60 metri cubi pe oră. Astfel, tocătorul va fi folosit de către serviciile de municipale de gospodărire a spațiilor verzi, prioritar la cele trei depozite improvizate din capitală pentru acumularea crengilor uscate, amplasate pe str. Transnistriei, str. Doina și din zona industrială a or. Vatra. „Ne propunem ca în circa 2-3 săptămâni să fie tocată toată cantitatea de crengi acumulată la depozitele amenajate temporar din capitală, iar ulterior acest utilaj să fie amplasat în funcție de priorități în parcurile capitalei, acolo unde serviciile municipale nu au reușit încă să intervină", a declarat viceprimarului capitalei, Nistor Grozavu. Tocătorul de crengi este de producție italiană și a costat circa 1,8 milioane lei, surse alocate din bugetul municipal. foto: chisinau.md