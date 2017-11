(FOTO) Alertă la Floreşti: 80 de persoane dintr-un cămin au fost evacuate în urma unui incendiu

15:40

Fauna de pe insula Socotra a căpătat trăsături ieşite din comun din cauza izolării şi a condiţiilor climatice unice. Cele peste şapte sute de specii endemice i-au dat un aspect aproape nepământean şi i-au atras renumele de „cel mai extraterestru loc de pe Pământ". The post (FOTO și VIDEO) Peisaj extraterestru: Cum arată insula Socotra, cel mai fascinant ecosistem din lume appeared first on Independent.