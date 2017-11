Unul dintre creatorii Facebook: „L-am ajutat pe Zuckerberg să creeze un monstru. Numai Dumnezeu ştie ce le face copiilor noştri”

07:40

Ecaterina are 18 ani și este elevă la liceul „Aurel David” din satul Bardar. Ea se declară pasionată de fotografie: „Am aflat despre concurs de pe un site local de știri și am decis să îmi încerc norocul. Din păcate, nu am un aparat profesionist de fotografiat și am făcut o poză cu telefonul meu […]