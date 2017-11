Sfaturi naturiste. De ce este ardeiul iute sănătos?

09:50

Locuim cu toată familia într-un apartament în oraş. Am adunat ceva economii şi am decis să vindem apar­tamentul ca să cumpărăm o casă în suburbie. Am găsit casa potrivită şi căutăm cumpărător la apartament. Ce şi cum trebuie să facem ca să finalizăm cu bine ceea ce am planificat?