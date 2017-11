Demonstrație uriașă la Barcelona: 750.000 de catalani au ieșit în stradă, cerând eliberarea liderilor separatiști

10:15

Taur Vezi cu ochii tai ca un plan nu mai merge bine de la o vreme, dar tot tragi de el sa-l mai continui. Totusi, intuitia iti spune ca, decat sa consumi timp si energie fara rost, mai bine ai abandona acel proiect, macar pentru o vreme, si sa te ocupi de altceva intre timp. Sunt momente cand nu sunt intrunite toate conditiile unui progres continuu si constant, ci mai dai piept si cu astfel de hopuri peste care nu se poate trece, acum, de aceea e bine sa renunti la ele. Le treci doar pe o linie moarta, urmand sa le iei de unde au ramas altadata. Nu e un final, e doar o amanare! Gemeni Ai uneori nevoie sa te rupi de stresul cotidian si sa te retragi in lumea ta interioara, cea in care esti liber sa visezi frumos, sa inventezi ceea ce nu ai in viata obisnuita. Nu e doar visare aici, nu e doar un spatiu al fanteziei in care poti zburda cum vrei, ci e atelierul tau de creatie. Acolo se nasc visele tale cele mai frumoase, planurile tale de viitor, scopurile tale cele mai inalte, ca atare ofera-ti, din cand in cand, acest ragaz in care sa stai de vorba cu tine insuti. Asa descoperi ce anume iti doresti, pe ce te poti baza pentru a ajunge la visele tale, creand strategii dintre cele mai eficiente. Chiar daca acum esti doar la etapa visului, esti convins ca va veni ziua cand ceea ce creezi va prinde contur si in realitate. Rac Primesti vesti din mai multe directii, dar se bat cap in cap. Un prieten iti spune una, un frate iti spune cu totul altceva despre acelasi subiect, iar tu esti la mijloc si nu stii ce sa crezi. Mai bine te-ai informa din surse sigure, verificate, bine documentate, ca sa-ti faci o parere proprie, fara a te lasa influentat de atatea idei contradictorii vehiculate in jur. Vei primi de undeva o confirmare a uneia din aceste pareri si, daca doua persoane spun acelasi lucru, atunci te poti baza pe informatia respectiva. Leu Daca nu stai si astepti sa se rezolve problema de la sine, ai face mari pasi inainte spre scopul tau cel mare. Apuca-te de treaba, pune mana pe unelte si construieste singur ceea ce vrei sa obtii, pentru ca nu vine nimeni sa faca asta in locul tau. Spiritul de initiativa, energia investita, curajul de a da startul acum si de a trece la fapte iti vor fi recompensate cu o evolutie rapida si buna spre ceea ce visezi. Toate evolueaza foarte bine datorita acestor resurse de energie pozitiva pe care le canalizezi prioritar spre scopul tau, ca atare nu lasa vremea sa treaca: fa ceva in interesul tau! Fecioara Esti foarte preocupat de schimbarile pe care le resimti in relatia ta cu alte persoane. Simti ca s-a modificat ceva in atitudinea lor fata de tine, dar si tu ii privesti altfel, semn ca te-ai maturizat, ca ai invatat mai multe despre oameni. Mai bine zis, ceea ce astepti tu despre ceilalti genereaza conditiile optime pentru a gasi exact acel gen de persoane care iti plac. Oamenii sunt o oglinda a propriilor tale vise si dorinte, pentru ca ceea ce-ti doresti atragi in viata ta. Ai avut incredere in intuitia ta atunci cand ai primit acesti oameni in viata ta, iar acum culegi roadele increderii investite. Visul va fi transmis spre Univers iar el va avea grija sa-ti trimita inapoi, cat de curand, ceea ce are nevoie sufletul tau pentru a fi fericit. Atrage iubirea! Balanta Niciodata nu esti singur. Chiar si in cele mai dificile momente, daca ai privi in jurul tau, ai descoperi cel putin o persoana dispusa sa te ajute sau sa-ti tina companie la greu. E modul unora de a-si intoarce serviciile fata de tine, pentru ca si tu esti un prieten gata sa faca orice pentru cei la care tine, aflati in situatii similare. I-ai ajutat si tu candva, le-ai ridicat moralul in momente dificile, deci acum e vremea lui sa faca la fel pentru tine. Asa poti descoperi cine iti este cu adevarat prieten si cine nu! Scorpion Starea de confort emotional care te invaluie e un semn bun, cum ca tot ce a fost mai greu in etapa parcursa pana acum a trecut si se reinstaleaza pacea. Vii acasa, dupa serviciu, cu un zambet pe buze si cu un chip luminos, ce ii inspira si pe cei dragi sa se relaxeze si astfel veti redresa orice animozitate anterioara. In cazul unui proiect profesional la care ti-ai adus contributia cu mult entuziasm, ajungi acum intr-o faza care iti da senzatia ca ai facut ce era mai bine si esti aproape de culegerea roadelor. Ti se citeste pe chip o stare de liniste si de bucurie, ca si cum totul e la locul potrivit in planurile tale. Sagetator Esti norocosul principal al zilei, deoarece treci printr-un moment deosebit ce te face fericit. Este ca implinirea unui mare vis printr-un concurs de imprejurari favorabil tie caci norocul iti apare in cale de unde nici nu te astepti, rezolvand cu brio o situatie importanta. Esti propulsat direct la tinta de o bafta de moment de care vei sti sa profiti fara sa stai pe ganduri, deoarece esti atent la tot ce ti se ofera. O informatie sau o persoana apar in momentul potrivit in locul potrivit iar tu esti acolo sa le valorifici! Capricorn Ai grija in ce te bagi azi: ceea ce ar putea parea o banala gluma se poate transforma intr-un mic haos greu de reparat. Totusi, chiar daca dai piept cu o surpriza neplacuta, aceasta nu ar trebui sa te doboare, ci dimpotriva, sa te ambitioneze si mai mult sa treci peste ea fara efecte nefaste. Chiar daca e greu, chiar daca moralul e la pamant dupa prima confruntare cu realitatea, gasesti in tine toate resursele de a repara totul si de a invata ceva din acest esec. De aici se poate naste ceva si mai bun, si mai puternic! Varsator Priveste un pic catre obarsii, catre vremuri de demult sau spre povestile de viata ale rubedeniilor, pentru ca poate reveni ceva in actualitate din fostele vremuri, care poate avea acum un mesaj foarte puternic de transmis. O fotografie de dinainte de razboi, un document gasit prin cutiile din podul bunicilor, o monografie a satului in care au copilarit ai tai pot oferi acum un punct de plecare spre o poveste noua. Ia legatura cu rude de la care poate nu mai aveai nicio veste, pentru ca exista sansa de a primi de la ele informatii foarte pretioase despre lucruri uitate sau niciodata cunoscute cu privire la originile tale. Pesti O persoana noua apare in calea ta si simti ca va leaga ceva din prima clipa. Atractia pare a fi reciproca, deoarece tu ii inspiri personalitate si forta, in timp ce el tie iti inspira sensibilitate si calm, exact ceea ce te-ar completa pe tine perfect. Formati un tandem excelent impreuna, tocmai pentru ca fiecare intra in joc cu ceea ce nu are celalalt. Nu inseamna ca sunteti diametral opusi, ci ca, daca va puneti la un loc, fiecare, calitatile si cunostintele, ati putea crea un intreg de invidiat. Poate fi inceputul unei asocieri, al unei colaborari fructuoase sau al unei prietenii de viitor, deci fii deschis la dialog.