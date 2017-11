(GALERIE FOTO) Italia împarte castele istorice gratis: Condiţia pe care trebuie s-o îndeplineşti ca să iei unul

10:40

Primarul suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoacă, care vineri a fost eliberat din arest la domiciliu și pus sub control judiciar, îi acuză pe socialiști că ar sta în spatele campaniei de denigrare la adresa sa prin fotografiile și imaginile video difuzate în spațiul public în ultimele zile. The post Chirtoacă acuză socialiștii că ar sta în spatele campaniei de denigrare la adresa sa: „Stau cu degetul pe trăgaci” appeared first on Independent.