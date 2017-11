George Takei, celebrul Hikaru Sulu din „Star Trek”, acuzat de agresiune sexuală

09:40

Corespondenţa amoroasă dintre filosoful şi scriitorul Albert Camus şi actriţa Maria Casares, ce conţine 865 de scrisori pline de pasiune, a fost publicată în premieră mondială de editura Gallimard sub forma unui volum apărut în această săptămână în Franţa, informează AFP. The post Corespondența amoroasă dintre Albert Camus și Maria Casares, publicată în premieră într-un volum appeared first on Independent.