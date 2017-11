Vânzări-record la Black Friday-ul chinezesc: Cât au cheltuit chinezii în 13 ore

09:30

Reprezentativa Suediei a învins formația Italiei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, la Solna, în prima manșă a barajului european pentru Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, din Rusia. The post (VIDEO) CM 2018: Italia pierde în Suedia și poate rata calificarea în Rusia appeared first on Independent.