Sute de oameni au protestat la Ceadîr-Lunga, revoltați că un șofer care ar fi accidentat mortal patru tineri a fost eliberat în arest la domiciliu

17:50

Săptămână care se încheie a fost una a inovațiilor în domeniul IT (tehnologia informației și a comunicațiilor). Chișinău Startup Week 2017 le-a adus împreună pe persoanele interesate de lansarea unei afaceri în IT: de la creatorii jocurilor online până la inventatorii unui dispozitiv inteligent care permite părinților să monitorizeze starea de sănătate a bebelușului. Ne-a atras atenția faptul că, din cele 17 startup-uri prezente la Târgul Startup-urilor, doar trei sunt fondate de o femeie. Am vorbit cu unele antreprenoare, dar și cu organizatorii evenimentului pentru a afla răspunsul la întrebare: De ce sunt mai puține femei decât bărbați în lumea startup-urilor?