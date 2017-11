Ambasada Rusiei la Bucureşti, despre declaraţii lui Kuzmin privind unirea României cu Republica Moldova: Interpretare greşită, posibil din cauza traducerii

08:30

Valoarea celei mai populare criptovalute din lume - bitcoin - a scăzut vineri cu peste o mie de dolari din ziua în care, vineri, a atins nivelul maxim de 7.888 de dolari pentru o unitate.