Film, teatru sau o seară cu acorduri de chitară. #diez recomandă evenimente pentru o zi frumoasă de duminică

Magazinul de bijuterii Tiffany & Co din New York, în fața căruia Holly Golightly mânca un croissant chiar în prima scenă din filmul „Mic dejun la Tiffany" acum are și o cafenea.