Sepp Blatter, acuzat de hărţuire sexuală; Cum se apără fostul preşedinte al FIFA

21:30

Un important consilier al președintelui Donald Trump este anchetat pentru că ar fi discutat despre o eventuală predare a clericului turc Fethullah Gulen către autoritățile de la Ankara, în schimbul unei sume de până la 15 milioane de dolari. The post Un apropiat de-al președintelui Donald Trump a discutat cu Ankara predarea lui Fethullah Gulen appeared first on Independent.